(AGENPARL) – mer 21 febbraio 2024 Autonomia: Maccanti (Lega), da Pd clamorosa sciatteria istituzionale, lavoro Clep già depositato

Roma 21 feb. – “Affrontare una discussione come quella sull’autonomia senza documentarsi, senza studiare, senza consultare documenti che sono già stati depositati al Senato è di una sciatteria istituzionale clamorosa, disarmante. Puntare il dito contro il ministro Calderoli, il quale aveva già reso noti i risultati del lavoro del Clep, è la rappresentazione schematica della malafede del Partito Democratico, sempre più privo di idee, privo di proposta, capace solo di fare polemica. Comprendiamo che per De Luca, se non altro per ragioni di famiglia, approvare un testo che garantisce maggiori poteri alle regioni, mettendo in luce le capacità amministrative dei governatori, debba essere un problema, quantomeno in casa. Gli consigliamo, però, di documentarsi: gli sarebbe bastato parlare con i senatori del suo partito. Ed evitarsi, insieme con il suo collega di partito Stefanazzi, di fare altre figure che mal si addicono al ruolo di parlamentare attaccando il ministro Calderoli”.

Lo dichiara la deputata della Lega e capogruppo in commissione parlamentare per le questioni regionali, Elena Maccanti.