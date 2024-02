(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 FI: BENIGNI, MI CANDIDO A VICESEGRETARIO NAZIONALE

“Ho depositato le firme per la mia candidatura a vicesegretario nazionale di Forza Italia. Il mio impegno sarà quello di portare al centro dell’azione politica il contributo dei giovani, che rappresentano il futuro, lavorando al fianco di Antonio Tajani, che è e sarà una guida autorevole e preziosa in grado di rendere il nostro partito sempre più protagonista, in Italia e in Europa, e punto di riferimento politico per milioni di cittadini. Daremo il massimo per onorare la memoria del Presidente Berlusconi e raggiungere la doppia cifra alle elezioni europee. Ringrazio tutti i delegati che, da nord a sud, hanno scelto di sottoscrivere la mia candidatura”.

Lo annuncia in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile.

