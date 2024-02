(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 Russia: Toccalini (Lega), ex Br identificato a Milano. Fratoianni e Calenda contenti?

Roma, 19 feb. – “Come sempre tante polemiche per nulla: l’identificato a Milano durante i controlli voluti da Piantedosi non era un cittadino qualunque, ma l’ex brigatista Franceschini. Un controllo quanto mai opportuno per il quale ringraziamo il ministro dell’Interno e le Forze dell’Ordine. Ora Fratoianni e Calenda sono contenti?”.

Così il deputato della Lega Luca Toccalini.