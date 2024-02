(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 *Navalny: Minardo, scelta è tra gulag e libertà*

Roma, 19 feb – “La morte di Alexey Navalny in un carcere siberiano ci dice

chiaramente che la scelta, ancora una volta, è tra gulag e libertà. Giusto

sostenere l’iniziativa di questa sera in Campidoglio con tutti coloro che

credono nella libertà e nella democrazia, per chiedere verità e giustizia

per Navalny e per dire che non si può morire di dissenso” così Nino

Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.