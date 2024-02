(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Ex Ilva. De Palma (Fiom): Governo e commissari garantiscano lavoratori, produzione, salute e ambiente

“Siamo a poche ore dall’amministrazione straordinaria e dalla nomina dei commissari straordinari, come

annunciato oggi dal Governo nel corso del tavolo a Palazzo Chigi sulla vertenza ex Ilva. Come Fiom-Cgil

chiediamo che non si perda altro tempo, Governo e commissari garantiscano lavoratori, produzione, salute

e ambiente.

La Fiom-Cgil ha sempre sostenuto la necessità della salita pubblica come garanzia della messa in sicurezza

degli impianti, dell’ambiente e dei lavoratori. L’amministrazione straordinaria è una scelta del Governo su

cui abbiamo chiesto chiarimenti. C’è una prima questione che riguarda i tempi. In tutti gli stabilimenti c’è il

rischio del fermo degli impianti. Questo rischio va assolutamente scongiurato.

Occorre garantire nello stesso tempo la continuità aziendale e la continuità produttiva. Su questo punto

abbiamo chiesto di modificare il decreto in sede di conversione per assicurare la continuità produttiva

anche per l’indotto e la garanzia degli ammortizzatori sociali. Ci sono problemi legati alla situazione degli

impianti, alle condizioni di salute e sicurezza e di manutenzione. In questi mesi, inoltre, non sono state

messe in campo le iniziative necessarie per la manutenzione degli impianti da parte della direzione

aziendale e assistiamo ad un deterioramento delle relazioni industriali tra i lavoratori e l’azienda. Un altro

elemento fondamentale è capire che tipo di missione avranno i commissari straordinari che daranno

seguito all’iniziativa del Governo. È necessario aprire prima possibile il confronto tra i commissari

straordinari e le organizzazioni sindacali.

Infine, sul tema delle risorse, è evidente che i 320 milioni di euro non bastano a rilanciare la produzione di

acciaio e nel frattempo ad avviare il percorso per la decarbonizzazione. Il Governo deve prevedere tutti gli

investimenti necessari per salvare l’ex Ilva e la produzione dell’acciaio nel nostro Paese”.

Lo dichiara in una nota Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil

Ufficio stampa Fiom-Cgil

Roma, 19 febbraio 2024