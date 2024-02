(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 AGORA’ (RAI3)/Ainis: Improbabile il referendum sulla legge di autonomia

differenziata

“Secondo me improbabile (il referendum *ndr*). Perché i referendum non si

possono tenere su tutte le materie. Ci sono dei limiti che pone la

Costituzione all’art. 75 e dei limiti che ha poi specificato, o se vogliamo

introdotto la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Non si possono

sottoporre a referendum …… le leggi in materia costituzionale, le leggi

ordinarie in materia costituzionale …….. E’ questo il caso. Quindi non so

se il referendum …… potrebbe poi superare il giudizio della Consulta” .

Questa la risposta del prof. Michele Ainis ad Agorà Rai Tre, condotto da

Roberto Inciocchi, alla domanda se un referendum sulla legge di autonomia

differenziata potesse essere complicato.

Redazione Agorà – Raitre

Largo Villy de Luca, 4

00188 Roma

http://www.raiplay.it/programmi/agora/