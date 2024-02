(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Rai, Pd: solidarietà a Sergio per minacce

“Esprimo a nome del Partito Democratico la solidarietà, per le minacce ricevute, all’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, a cui è stata assegnata una scorta.

La critica non deve mai in nessun caso degenerare in minaccia o in aggressione, e chi se ne rende responsabile commette un crimine, va individuato e consegnato alla giustizia. Cosa che ci auguriamo avvenga al più presto”.