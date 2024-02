(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Migranti: Ternullo (FI), accordo Italia-Albania strumento in più per gestire flussi

“Questo accordo si inserisce in un rapporto antico di amicizia tra Italia e Albania ed è un tassello della politica che il governo Meloni sta portando avanti per governare i flussi migratori nel Mediterraneo. Avere un alleato nella gestione e nel contrasto di un fenomeno sempre più difficile da affrontare è fondamentale. Per questo crediamo che la collaborazione con l’Albania sia strategica”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla ratifica del protocollo tra Italia e Albania. “Tirana si è offerta di accogliere fino a 3mila migranti in attesa di sapere se possono mettere piede nel territorio italiano o devono essere rimpatriati. E il protocollo che stiamo esaminando entra nel merito di tutte le procedure necessarie per gestire i centri di permanenza, che saranno di fatto italiani. Credo che questo accordo verranno guardati con grande attenzione dai legislatori di altri paesi, anche perché non c’è alcuna violazione del diritto dell’Unione europea e internazionale. Certo con questo protocollo non fermeremo o risolveremo la questione dei migranti nel Mediterraneo, ma avremo uno strumento in più per gestire gli arrivi, nell’ambito di una strategia complessiva. Per questo annuncio il voto favorevole del gruppo di Forza Italia Berlusconi Presidente alla ratifica.