(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Medio Oriente, Tajani (FI): “Reazione Israele deve essere proporzionata”

“La posizione dell’Italia è sempre la stessa, non sta cambiando. Noi abbiamo detto soltanto che Israele ha diritto all’autodifesa, che Hamas e’ un’organizzazione criminale che ha ucciso migliaia di persone facendo una vera caccia all’ebreo. Diciamo che la reazione di Israele deve essere proporzionata e non andare al di là della reazione proporzionata, perche’ ci sono troppi civili palestinesi che sono morti. Noi della popolazione civile ci preoccupiamo sempre, compresa quella israeliana perché ci sono degli ostaggi in mano a dei terroristi, che devono essere rilasciati senza condizioni”. Lo ha detto Antonio Tajani, segretario nazionale FI, all’evento di presentazione delle liste di Forza Italia in Abruzzo, organizzato dal coordinatore Nazario Pagano, al Teatro Flaiano di Pescara.

