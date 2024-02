(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Italia-Romania, Barcaiuolo (FdI): su giustizia accordo atteso da anni

“La possibilità che i detenuti condannati in via definitiva nei rispettivi Paesi scontino la pena nello Stato di origine è frutto di un accordo storico che l’Italia e la Romania hanno sottoscritto nell’ambito del vertice intergovernativo di oggi. La comunità romena è la comunità straniera più numerosa in Italia e tutti noi sappiamo quanto incide in termini di reati e delinquenza. Si tratta di un punto di svolta per la giustizia italiana. Infatti, aver stabilito con Bucarest che i detenuti romeni condannati in via definitiva possano scontare la pena in Romania è rilevante anche in chiave di deterrenza dal commettere crimini”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo, capogruppo in commissione Esteri di Palazzo Madama.

