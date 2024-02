(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Giustizia: Sisto, nessun bavaglio ma rispetto presunzione non colpevolezza

“Non c’è alcun bavaglio alla stampa, né nella legge di delegazione europea,

né nel ddl Nordio. Il giornalista potrà tranquillamente continuare a

pubblicare i fatti che sono riportati nell’ordinanza di custodia cautelare,

non potrà riportare solo le frasi esatte del giudice e i virgolettati delle

intercettazioni che vi sono contenuti, in ossequio alla presunzione di non

colpevolezza. Nessuno nega che sia fondamentale il diritto di cronaca,

compreso quello sui fatti giudiziari, ma ci sono dei principi

costituzionali da tenere in equilibrio. Quanto alla riforma Nordio, si

specifica che l’informazione, attraverso la pubblicazione di

intercettazioni, non può che riguardare solo ciò che è rilevante per il

processo . Da qui, la pubblicabilità solo delle intercettazioni che il

giudice inserisce nel suo provvedimento, in quanto pertinenti al fatto di

reato e il divieto di pubblicare quelle eccentriche, che riguardano terzi

estranei”. Così a Tgcom24 il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo

Sisto, che poi ha concluso: “Abbiamo virtuosamente mutato il corso delle

riforme della giustizia degli ultimi anni. Non si pensa più ai pubblici

ministeri e alla dimensione sanzionatoria ma finalmente si mette al

centro la tutela del cittadino e le sue garanzie: è un cambiamento di rotta

epocale. La presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva è il

principio che ci ha guidato, che lega le nostre riforme e che ci porterà,

più avanti, a separare le carriere in nome del giusto processo”.