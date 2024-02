(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 CULTURA: RUSSO (FI), TEATRO SOCIALE DI COMO DIVENTI MONUMENTO NAZIONALE

“Il Teatro Sociale di Como, per il suo indubbio valore artistico e per la sua lunga e gloriosa storia, merita il riconoscimento di “monumento nazionale”. Per questa ragione ho presentato un emendamento a mia firma perché questa istituzione culturale, così importante per la città e per la provincia di Como, sia inclusa nella “Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani”, una proposta di legge ora in discussione in Commissione Cultura della Camera dei deputati. Il Teatro Sociale merita di essere inserito nella lista con il Teatro San Carlo di Napoli, il teatro Del Maggio musicale fiorentino, il Carlo Felice di Genova e le altre principali istituzioni culturali del nostro Paese”.

Così Paolo Emilio Russo, deputato di Forza Italia, in un post sui social.

