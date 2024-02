(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*COVID: CIOCCHETTI (FDI), COMMISSIONE NON VA PROPRIO GIU’ ALLE OPPOSIZIONI

“L’istituzione di una commissione d’inchiesta che faccia piena luce sulla

gestione della pandemia non va proprio giù alle opposizioni che hanno

cercato in tutti i modi, durante il dibattito che si è avuto in questi

mesi, di ostacolare la formazione di un organo ad hoc per una valutazione

obiettiva di quanto accaduto in Italia durante l’emergenza Covid. Il lavoro

delle commissione servirà anche a non ripetere gli errori organizzativi

fatti durante la pandemia. Respingiamo al mittente le accuse rivolte all’

onorevole Fabio Rampelli che ha presieduto l’aula in maniera corretta e

conforme al regolamento. ” Lo dichiara il deputato di Fdi Luciano

Ciocchetti.

Roma 15 febbraio 2024