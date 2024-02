(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Comune di Rimini

Rimini 15 febbraio 2024

comunicato stampa

Un fine settimana per scoprire il volto culturale di Rimini

Un fine settimana che ci racconta la storia di Rimini: dalle visite guidate agli scavi archeologici della Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità (domenica 18 febbraio) e della Rimini sotterranea che offre l’opportunità di ammirare, oltre all’area archeologica di piazza Ferrari, anche quella ancora poco conosciuta del Teatro Amintore Galli (sabato 17 febbraio), che rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Questo week-end, i City Tour di VisitRimini propongono invece una visita guidata dedicata alla Rimini Rinascimentale tra il Tempio Malatestiano, grande precursore nel Rinascimento in Italia, con al suo interno i capolavori di Giotto e Piero della Francesca, e Castel Sismondo, antica residenza del condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Nuova proposta di VisitRimini è ‘Delitti e Passioni’, il tour di lunedì sera, 19 febbraio che prevede una visita alla scoperta delle vicende storiche legate ai grandi personaggi riminesi: da Giulio Cesare che arringò le truppe a Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, da Gioacchino Murat a Federico Fellini. Al termine del tour una degustazione abbinata alle caratteristiche dei personaggi storici.

Durante la settimana c’è inoltre la possibilità di scoprire il Borgo San Giuliano, i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e di scoprire, come di consueto, la città romana di Ariminum.

sabato 17, 24 febbraio 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su http://www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

domenica 18 febbraio 2024

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Percorso guidato alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini. La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

domenica 18 febbraio 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), C.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: La Rimini Rinascimentale

Visita guidata a cura di VisitRimini