COMUNICATO STAMPA- Stellantis. De Palma- Lodi (Fiom): passiamo dalle dichiarazioni agli atti: incontro con AD a Palazzo Chigi per garantire occupazione e stabilimenti

Stellantis. De Palma- Lodi (Fiom): passiamo dalle dichiarazioni agli atti: incontro con AD a

Palazzo Chigi per garantire occupazione e stabilimenti

“Le parole dell’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, riguardo agli stabilimenti

italiani ed in particolare a Pomigliano e Miarafiori, si trasformino in atti concreti: un accordo per

investimenti in ricerca, progettazione e produzione con le missioni produttive per tutti gli

stabilimenti in tempi chiari.

È ora che dalle parole si passi agli atti, quindi che ci sia un incontro con la Presidente del Consiglio,

l’amministratore delegato di Stellantis e le organizzazioni sindacali per aprire un confronto che

porti ad un accordo che garantisca investimenti in ricerca e sviluppo, nuovi modelli e tutela

dell’occupazione.

È tempo di risposte alle lavoratrici e ai lavoratori e al Paese per chiudere l’epoca della riduzione

occupazionale e della cassa integrazione, e inaugurare piuttosto quella delle assunzioni e del

miglioramento delle condizioni di lavoro e salariali.

Occorre agire in fretta per affrontare la transizione industriale, si investano i risultati finanziari di

Stellantis e le risorse pubbliche per dare prospettive agli stabilimenti e ai lavoratori delle aziende

della filiera dell’automotive”.

Lo dichiarano in una nota congiunta Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Samuele

Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità

