Agricoltura. De Carlo (FdI): Bene disponibilità Caner, sarà occasione per parlare di quanto fatto in questi 16 mesi di governo

“Non avevo dubbi che la mia richiesta di incontro e di collaborazione avrebbe trovato nell’amico Federico Caner, uomo di indubbia operatività, una pronta risposta positiva. Apprezzo anche il fatto che abbia condiviso il senso che vorrei dare a questo confronto, ossia quello di metterci attorno al tavolo per parlare assieme a tutti gli attori coinvolti dei problemi del comparto agricolo e delle possibili soluzioni; sarà quindi l’occasione per discutere sicuramente anche dell’operato di Agea, come suggerito da Caner, ma anche per raccontare di quanto fatto in questi primi 16 mesi di governo e di tutte le prossime azioni sul tavolo”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, raccoglie la disponibilità dell’assessore all’agricoltura della Regione Veneto, Federico Caner, all’incontro richiesto nei giorni scorsi.

