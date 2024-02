(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Agricoltura, Bonelli: Governo non da risposte, sono imprenditori della paura

“Le manifestazioni di oggi dimostrano quanto il Governo non sia riuscito a

gestire e dare risposte alla crisi del settore agricolo. Quello che hanno

fatto Meloni, Lollobrigida e Salvini è aver spostato l’attenzione in un

attacco irresponsabile verso la transizione ecologica, sapendo bene che

oggi la crisi climatica è la responsabile della siccità, della riduzione

delle produzioni agricole nel nostro paese, dell’aumento dei prezzi e

dell’impoverimento di molti agricoltori. Negli ultimi 10 anni, hanno chiuso

mezzo milione di aziende agricole non per causa della transizione

ecologica, ma per le politiche sbagliate che hanno favorito la grande

distribuzione e gli accordi di libero scambio internazionale.”

Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e

Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue:

“Di tutte queste cose, il Governo di destra non vuole parlare; l’unico suo

obiettivo è alimentare paure, diventando imprenditori della paura. La

Regione Sicilia ha proclamato lo stato di calamità per la siccità, ma tutto

ciò non fa scandalo. È necessario che il paese si doti rapidamente di un

piano per l’agricoltura che metta al centro la dignità del reddito degli

agricoltori, che non possono produrre sottocosto, e la lotta alla

desertificazione che sta rendendo incoltivabili decine di migliaia di

ettari nel nostro paese.”

