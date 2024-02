Riccione Newsletter | Scritture in Scena e gli altri eventi della città

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo

FINO 16 FEBBRAIO, OGNI SERA ALLE ORE 21, il COCORICÒ diventa

avamposto della nuova drammaturgia italiana con _SCRITTURE IN SCENA_

[3], rassegna organizzata da RICCIONE TEATRO con il sostegno del MiC e

di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Protagonista

è un gruppo di giovani registi e interpreti, quasi tutti under 35,

insieme a quattro drammaturghi tra i più interessanti della nuova

generazione.

La programmazione propone in tutto quattro spettacoli:_ A+A. STORIA DI

UNA PRIMA VOLTA_, _INFERNO GRANDE_,_ __R+G_, _AFÀNISI_.

Ogni evento si apre, dalle ore 20, con una selezione musicale a cura

di Rivoluzione Romantica che, il 15 e 16 febbraio, sarà presente

anche dopo gli spettacoli.

La rassegna di commedie dialettali _LA SGRIGNARÈLA_ [5] giunge alla

sua conclusione con un doppio appuntamento alla sala Granturismo:

SABATO 17 FEBBRAIO ALLE ORE 20:30 il gruppo La Carovana porta in scena

_L’America_ di Pier Paolo Gabrielli, mentre DOMENICA 18 ALLE ORE 17

ci sarà la replica della commedia di Luciano Luzzi con gli Attori per

caso, dal titolo _La v-ciaia la è bròta_.

Sempre sabato 17 febbraio andrà in scena un’altra commedia

dialettale, _BAGNINO GASTONE_ [6], al Centro di Quartiere Fontanelle

(via Sicilia), alle ore 21.

MOSTRE ED ESPOSIZIONI

[7]

[9]

Tutti gli eventi in programma sono su RICCIONE.IT

