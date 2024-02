(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 COVID: FOTI (FDI), ISTITUZIONE COMMISSIONE ATTO DI GIUSTIZIA PER ITALIANI

“E’ inaccettabile la censura attuata in Aula da parte delle opposizioni,

che in tutti i modi hanno provato a zittire quanto stava dichiarando la

deputata Buonguerrieri. Basterebbe leggere il provvedimento che istituisce

la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza

sanitaria causata dalla diffusione del Covid, per comprendere che lo scopo

della stessa è quello di valutare in maniera puntuale l’efficacia e i

risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di

supporto, al fine di contrastare, prevenire e ridurre la diffusione e

l’impatto del Covid. Questo strumento sarà di certo utile perché i governi

futuri non compiano gli stessi errori del passato e rappresenta un atto di

giustizia nei confronti degli italiani che chiedono e meritano chiarezza su

una delle pagine più buie della Nazione. Sarà compito della Commissione

valutare se vi siano stati ritardi nelle misure adottate per contrastare il

Covid e, fra le altre cose, accerterà le ragioni del mancato aggiornamento

del Piano pandemico nazionale del 2006 – che avrebbe potuto salvare

migliaia di vite -, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione

personale- a partire dalle mascherine – e l’acquisto dei tristemente famosi

banchi a rotelle per le scuole”.

Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

Roma, 14 febbraio 2024

*———————————–*

*Jessica Saccone*

*Ufficio stampa Fratelli d’Italia*

*Gruppo Camera dei deputati*