(AGENPARL) – mar 13 febbraio 2024 Ostuni. Marcheschi-Melchiorre (FdI): Aberrante Meloni a testa in giù, immediate dimissioni presidente del Museo

“È aberrante il gesto di Luca Dell’Atti, presidente del Museo di Ostuni, che nel suo profilo Instagram ha pubblicato un’immagine del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a testa in giù. L’oltraggio è oltremodo inaccettabile, giacché proviene da un esponente istituzionale che rappresenta un luogo di cultura. Nell’esprimere solidarietà al presidente Meloni, auspichiamo le dimissioni immediate di Dell’Atti. Ci auguriamo, inoltre, che i colleghi delle opposizioni, sempre così solerti nel denunciare immaginarie occupazioni di poltrone del centrodestra, condannino nettamente il gesto di una figura nominata dal centrosinistra locale”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, i senatori di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi e Filippo Melchiorre, rispettivamente capogruppo e componente della commissione Cultura.

