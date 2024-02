(AGENPARL) – mar 13 febbraio 2024 Milleproroghe: Pella, impegno maggioranza e governo per risorse PNRR a piccoli comuni

“Il nostro impegno per garantire il massimo sostegno ai piccoli comuni italiani rimane e resta per Forza Italia prioritario. Ho ritirato l’emendamento al decreto Milleproroghe, di cui ero primo firmatario, che chiedeva la proroga dello stanziamento di risorse per i comuni più piccoli per procedere alle assunzioni per il PNRR oltre il 2025, ma confermo l’intenzione della maggioranza e del governo a intervenire in materia con un provvedimento più ampio, come ha annunciato anche il Sottosegretario al MEF, Sandra Savino, che ringrazio per l’attenzione. I piccoli comuni in Italia sono circa 6000: Forza Italia, da sempre, si è fatta portavoce delle loro istanze e necessità. Anche su questo tema, ci impegneremo affinché le richieste dei piccoli comuni vengano accolte”.

Così in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio.

