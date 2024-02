(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Sardegna: Lega, qualcuno informi Schlein che Pd ha governato per quasi un decennio

Roma, 9 feb. – “Qualcuno informi Schlein che il Pd ha governato quasi ininterrottamente nell’ultimo decennio a livello nazionale, con esponenti di spicco al Mit. Salvini sta recuperando i troppi no figli del malgoverno di sinistra”.

Così in una nota i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico

Furgiuele, Riccardo Augusto

Marchetti ed Erik Pretto.