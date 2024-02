(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 FI. SILVESTRO (FI): INGRESSO CONSIGLIERI BARBATO E CASALE VALORE AGGIUNTO PER NOSTRA SQUADRA A NAPOLI

“Siamo felici di annunciare l’ingresso nella nostra grande famiglia di Forza Italia di due nuovi consiglieri di municipalità di Napoli, Nunzia Barbato e Salvatore Casale”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro – “Continua il nostro processo di crescita nella città di Napoli. Nunzia e Salvatore hanno dimostrando così il loro sostegno e fiducia nel nostro partito e affiancheranno in settima municipalità il consigliere Giuseppe Pistone, vice coordinatore cittadino. Siamo certi che con la loro esperienza e competenza, rappresenteranno un valore aggiunto per la nostra squadra. Con questi nuovi ingressi, saremo in grado di ampliare la nostra presenza a livello locale, portando avanti le nostre idee e i progetti per il beneficio delle comunità in cui quotidianamente operiamo” conclude.