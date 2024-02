COMUNICATO STAMPA – Whirlpool: Governo non ha più scuse per rinviare la convocazione di un tavolo di confronto

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 SEGRETERIE NAZIONALI

Whirlpool: Governo non ha più scuse per rinviare la convocazione di un

tavolo di confronto

Il via libera dell’Antitrust Britannico su fusione tra Arcelik e Whirlpool con la

prima che sarà socio maggioritario chiude il percorso di approvazione già

avvenuto nella UE a dicembre 2023. Ora si apre una fase delicata che da aprile

vedrà i turchi di Arçelik guidare le sorti del gigante del bianco in Europa. Il

settore sta vivendo una fase delicata con calo di vendite e competizione forte.

I lavoratori del gruppo che ha 5 stabilimenti da noi hanno bisogno di certezze

sull’impegno dei nuovi proprietari al mantenimento e rafforzamento dei siti,

sapendo che il gigante turco ha già molti siti tra Europa e area mediterranea.

Sarà fondamentale il ruolo delle politiche pubbliche a sostegno della

sostenibilità del settore in particolare su costi energetici e dei semilavorati dove

c’è una minore competitività soprattutto con i produttori extra UE. Il 22

nell’incontro previsto chiederemo al governo di farsi promotore di un accordo

tra tutti i soggetti interessati che impegni a consolidare la presenza dei siti

italiani.

Uffici Stampa Fim Fiom Uilm

Roma, 9 febbraio 2024