COMUNICATO STAMPA – Ospedale Rummo di Benevento: Criticità nel Pronto Soccorso e mancanza di assistenza ai parenti dei degenti

*Ospedale Rummo di Benevento: Criticità nel Pronto Soccorso e mancanza di

assistenza ai parenti dei degenti*

BENEVENTO – L’Ospedale Rummo si trova al centro di crescenti preoccupazioni

a causa delle gravi problematiche riscontrate nel suo *Pronto Soccorso*, in

particolare per quanto riguarda la mancanza di assistenza fornita *ai

parenti dei degenti.* Le segnalazioni ricevute evidenziano situazioni in

cui i familiari, già provati dalla preoccupazione per i propri cari, sono

costretti ad *attese eccessivamente lunghe* per ottenere informazioni e

assistenza dagli operatori sanitari.

La *mancanza di personale* dedicato alla comunicazione e all’assistenza ai

parenti dei pazienti rappresenta un problema serio, che compromette la

qualità complessiva *dell’assistenza sanitaria* fornita dall’Ospedale. Gli

utenti, in preda all’ansia e alla tensione, lamentano di dover attendere

ore prima di poter parlare con il personale sanitario responsabile dei loro

cari, creando *un clima di frustrazione e disorientamento.*

I familiari dei pazienti chiedono un intervento immediato da parte delle

autorità competenti per risolvere queste criticità e garantire

un’assistenza più efficiente e umana. La necessità di un aumento del

personale dedicato alla gestione delle informazioni e delle richieste dei

parenti è un passo fondamentale per migliorare la qualità complessiva

del *Pronto

Soccorso dell’Ospedale Rummo*.

Essi sottolineano l’importanza di un approccio empatico e comunicativo,

affinché si sentano supportati e informati durante le fasi critiche. La

trasparenza e l’accessibilità alle informazioni sono elementi cruciali per

garantire una corretta gestione dell’emergenza e favorire una migliore

esperienza per i pazienti e i loro cari.

La tutela dei pazienti e dei loro familiari dovrebbe essere una condizione

indispensabile per creare le condizioni di un ambiente ospedaliero più

accogliente ed efficiente per tutti.

