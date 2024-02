Ausl IRCCS Reggio Emilia: ritorna l’iniziativa “Cardiologie Aperte”

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Nel ringraziare per l’attenzione, porgo i più cordiali saluti.

Reggio Emilia, 9 febbraio 2024

COMUNICATO STAMPA

Cardiologie Aperte 2024, torna l’iniziativa di Fondazione per il Tuo cuore e ANMCO

Al via il progetto pilota del passaporto cardio oncologico

Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, nonostante i grandi progressi raggiunti negli ultimi decenni nella diagnosi e nella cura. È dunque molto importante ridurre l’incidenza di queste malattie e per realizzare questo obiettivo la prevenzione diventa determinante. Per questo motivo la Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus dei Cardiologi Ospedalieri Italiani e ANMCO – Associazione Nazionale Medici Cardiologi, che da oltre vent’anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 12 febbraio al 17 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia anche quest’anno l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”.

“L’ANMCO, con oltre 6mila iscritti, sottolinea il dottor Alessandro Navazio, Direttore della Cardiologia di Reggio e vice presidente nazionale dell’associazione – è impegnata da oltre 60 anni sul territorio per potenziare l’operato dei propri cardiologi. Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di ricovero ospedaliero, oltre che di mortalità, confermandosi insieme ai tumori tra le principali cause di invalidità. Oggi più che mai è dunque necessario lo sviluppo di azioni concrete educative di prevenzione e promozione della salute del cuore. Si tratta di una grande occasione che si vuole offrire gratuitamente a tutti i cittadini che lo desiderano e rappresenta un caposaldo della prevenzione cardiovascolare che l’Associazione porta avanti da oltre 18 anni”.

L’iniziativa di Cardiologie Aperte 2024 sarà anche l’occasione per Fondazione per il Tuo cuore e ANMCO per avviare il progetto pilota del “Passaporto Cardio Oncologico”, una sorta di fascicolo elettronico per i pazienti oncologici che punterà nel tempo a ottenere un inquadramento cardiovascolare dei pazienti prima di iniziare le terapie, individuare eventuali complicanze causate da queste ultime, anche a distanza di anni e garantire allo stesso tempo il miglior trattamento oncologico per i pazienti cardiopatici.

