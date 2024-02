(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 *COMUNICATO STAMPA*

*SECOLO D’ITALIA: FDI, “AUGURI DI BUON LAVORO ALLA NUOVA DIREZIONE”*

“Auguri di buon lavoro ad Antonio Rapisarda, che assume la guida del Secolo

d’Italia. Insieme ad Annalisa Terranova, nominata vicedirettore, ne

sapranno valorizzare al meglio la tradizione, da sempre riferimento per la

destra italiana. Un giornale al quale siamo particolarmente affezionati e

sulle quali colonne la stessa Giorgia Meloni è diventata giornalista. Oggi

arriva un importante passaggio di consegne verso un compito per un giornale

che ha sempre saputo innovarsi e rimanere al passo coi tempi, senza mai

perdere la propria identità. Siamo certi che la scelta vada nella direzione

giusta per proseguire nella tradizione di uno strumento che dia spazio

all’attualità, alla politica, alla cronaca e alla cultura, come alternativa

al politicamente corretto. Il rilancio di questa storica testata, che tanto

ha dato alla destra politica e al pluralismo giornalistico-culturale, è

un’ottima notizia per gli italiani”. Lo scrive in una nota Fratelli

d’Italia.