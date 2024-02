(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Salis. Mancini (FdI): opposizioni prima chiedono al governo di riferire e poi disertano Aula

“Prima l’opposizione chiede che il governo venga in Aula a riferire sulla vicenda di Ilaria Salis, poi disertano l’informativa del ministro Bianchi. Infatti, i banchi della minoranza risultano vuoti mentre il ministro Tajani relaziona in maniera puntuale ed esaustiva. E’ questo l’interesse della sinistra sulla questione Salis? Siamo davanti alla solita sinistra che grida e si sbraccia alla ricerca di attenzione e poi si disinteressa, mentre il governo lavora con impegno e discrezione, come sempre accade, per i cittadini italiani oggetto di detenzione all’estero”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

