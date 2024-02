(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Pdl promozione conoscenza foibe, Calandrini (FdI): la storia è un monito

“Sono davvero soddisfatto per l’approvazione, alla Camera, del progetto di legge per la promozione della conoscenza delle foibe. Una pagina buia della storia della nostra nazione, che ha coinvolto migliaia di famiglie italiane, non può più essere taciuta. Il provvedimento tornerà in Senato per l’ok definitivo, ma dopo l’istituzione della Giornata del Ricordo, questo è un ulteriore passo verso il riconoscimento definitivo di una barbarie. Nessun voto contrario: questo dimostra quanto tutti riconoscano l’errore di cancellare la tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata dai libri di storia, anche quelli scolastici. La sofferenza della popolazione istriana, fiumana e dalmata, causata dai partigiani comunisti agli ordini del dittatore jugoslavo Tito sarà ora ricordata. Il ricordo è necessario, sempre, per non ripetere gli errori del passato”.

Lo dichiara in una nota il Senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica