(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Mes: Gasparri (Fi), da Mulè lezione serietà e imparzialità, Conte abituato a mondo della bugia

“Ha fatto bene il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, a parlare chiaro sul giurì d’onore boicottato dalla sinistra. La vicenda è abbastanza chiara. Conte ha chiesto questo giurì, illudendosi che le sue affermazioni non veritiere potessero prevalere. Poi evidentemente le versioni di grillini e sinistra hanno incontrato, di fronte al muro della verità, qualche difficoltà. Ed allora invece di proseguire nella serena discussione del giurì d’onore hanno fatto come quel ragazzino che quando perdeva la partita di pallone con gli amici si ricordava di essere il proprietario del pallone e se ne andava portandoselo via. Impedendo agli altri ragazzi di continuare la partita”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. “Il comportamento delle sinistre è infantile – ha proseguito – Ma di Conte e dei grillini non ci possiamo più meravigliare. La loro inconsistenza, la loro dedizione alla mistificazione sono oramai note a tutti. Mulè ha dato una lezione di serietà e di imparzialità. Conte invece è abituato al mondo della bugia che lo vide annunciare insieme ai suoi sodali l’abolizione della povertà e tante altre cose che invece non è mai riuscito a realizzare. Conte e i grillini rappresentano da sempre una delle pagine più oscure della democrazia italiana. E hanno dimostrato anche in questa occasione di essere del tutto inadeguati e di non accettare le regole della democrazia”.