Invito stampa: “La Business Intelligence a servizio della Pubblica Amministrazione”, domani, venerdì 9 febbraio, ore 9 – Ridotto del Teatro Regio

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Ridotto del Teatro Regio

PARMA

MODERANO

Stefania Schipani

Giornalista professionista e ricercatrice,

Ufficio stampa ISTAT di Roma

Pasquale Criscuolo

Direttore Generale Comune di Parma

ore 9.00

SALUTI ISTITUZIONALI

Michele Guerra

Sindaco Parma

ore 11.15

coffee break

Paolo Martelli

Rettore dell’Università di Parma

Corrado Crocetta

ore 11.45

CASE STUDIES

Presidente Società Italiana

di Statistica

Marco Perotto

ore 9.30

L’Artificial Intelligence quale strumento

a supporto della Business Intelligence –

il caso Digital School e Camilla

Domenico Perrotta

Alfredo Viglienzoni

Commissione Europea,Centro Comune

di Ricerca, Unità “Text and Data Mining”

Progressi, prospettive, esperienze e

problemi legati all’uso dell’intelligenza

artificiale e la “data science”

Paolo Mariani

Consiglio Direttivo della Società Italiana

di Statistica

Strumenti e ambienti per i dati

a supporto delle decisioni

Giovanni Melardi

Dirigente Consorzio Sistemi Informativi (CSI) Piemonte

Direzione Area Technology Office, Comune di Genova

Dati e architetture

Stefania Manca

Sustainability & Resilience Manager

Ufficio Sostenibilità Transizione Ecologica e Statistica

– Progetti Speciali, Comune di Genova

Controllo Dynamico — Data Driven Decision

Support Tool per la Governance, i Decisori e

l’anima operativa della Pubblica Amministrazione

Gabriele Alessandro De Micheli

e Michele Giovagnoni

Area Gestione del territorio e Smart-City,

Comune di Perugia

Direzione Generale AGID

Perugia Digital Twin

Pubblica Amministrazione e

Intelligenza Artificiale: principi,

pratiche e sfide

Fabrizio Laurini

Giovanni Bonati

Presidente Associazione Cittadinanza Digitale

Gli impatti dell’intelligenza artificiale

nei rapporti tra il cittadino e la

pubblica amministrazione

Professore Università di Parma

Presentazione del progetto Parma

“Smart and wise”

ore 13.10

DIBATTITO E CONCLUSIONI FINALI