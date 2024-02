Comunicato stampa Ater Frosinone

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Riunione tra le sigle sindacali e i lavoratori Ater a Frosinone

«Necessario garantire i diritti dei dipendenti, saremo in piazza per scioperare»

I lavoratori dell’Ater di Frosinone pronti a scendere in piazza il prossimo 20 febbraio per lo sciopero nazionale. È quanto stabilito questa mattina al termine di una riunione sindacale tenuta questa mattina da Cisl Fp, Fp Cgil e UilFpl con i lavoratori della sede frusintate.

Nel corso dell’incontro sono state ribadite, e condivise da tutti i lavoratori, le ragioni che hanno portato alla decisione dello sciopero.

«L’edilizia residenziale pubblica è fondamentale per lo sviluppo del Paese – hanno spiegato le organizzazioni sindacali a margine dell’incontro che si è tenuto a Frosinone – Per questo motivo deve esserci un rispetto e un forte investimento della professionalità dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovano quotidianamente ad assicurare il servizio all’utenza. Dipendenti che con molte difficoltà portano avanti un lavoro costante per rispondere alle tante esigenze per rispondere alla sempre crescente emergenza abitativa. Lo sciopero del prossimo 20 febbraio si basa su tre richieste in particolare: la prima riguarda una maggiore valorizzazione del personale sia dal punto di vista professionale che economico; la seconda l’incremento dei salari a fronte dell’inflazione elevata in questi ultimi anni; il terzo riguarda il riconoscimento degli arretrati. Al termine della riunione i lavoratori hanno appoggiato le motivazione di questo sciopero. A Roma ci sarà anche una forte partecipazione da parte dei lavoratori di Frosinone, tutti insieme per rivendicare e chiedere i diritti che tutti devono avere».