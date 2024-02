(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 ALLUVIONE ER, BARCAIUOLO (FDI): GRAZIE A LOLLOBRIGIDA PER DECRETO DI DECLARATORIA

“ll Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, mi ha informato di aver firmato ieri il Decreto di declaratoria per le eccezionali avversità atmosferiche avvenute il 23 luglio 2023 in Emilia-Romagna. Il via libera è arrivato dopo aver esaminato e accolto la proposta della Regione, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole. Il provvedimento riguarda le Province di Ferrara, Modena e della Città Metropolitana di Bologna: il ringraziamento per l’intervento e la misura decretati va al ministro Francesco Lollobrigida e alla struttura ministeriale, sempre a disposizione dei territori e in constante contatto con le istituzioni. Le aziende danneggiate dal maltempo attendevano queste misure che danno respiro e fiducia per le loro attività produttive. Ancora una volta il Governo Meloni risponde concretamente, smentendo le quotidiane accuse della sinistra, ormai carenti a fantasia, e impegnata più a fare propaganda che il bene del nostro territorio”.

Così in una nota il Sen. Michele Barcaiuolo, Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia Romagna.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica