(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Maria Fida Moro: Sisto, sua scomparsa ci avvolge di tristezza

“La scomparsa di Maria Fida Moro ci avvolge di tristezza. Ne abbiamo

apprezzato l’impegno civile, la testimonianza di un dolore che ha sempre

sopportato con grande dignità e decisione, sensibilizzando le istituzioni”

.Lo dichiara il viceministro della giustizia e senatore di Forza Italia

Francesco Paolo Sisto. “È proprio guardando al suo esempio che Forza

Italia, a suo tempo, si battè per l’istituzione di una commissione

parlamentare sull’assassinio di suo padre Aldo, lavorando, senza alcuna

paura di accertare la verità, con la consapevolezza che quell’omicidio non

aveva e non ha solo un risvolto penale ma anche valoriale e politico.

Perché con Moro si è tentato di uccidere princìpi come il dialogo,

l’umanità e la coerenza. Non faremo cadere,mai, il legame con questa

verità”, conclude.