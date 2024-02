Fwd: Divina Liturgia e Ordinazioni Diaconali a Valle Paradiso

(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 [image: iesa-ortodossa-italiana-logo-esteso.jpg]

*Domenica 11 febbraio* alle *ore 10,30 *nel *Santuario della Santissima

Trinità *(via Valle Paradiso n. 1 – Boville Ernica FR) l’Arcivescovo

Metropolita *Filippo I*, effettuerà l’ordinazione a Ipodiacono del

dott. *Giuseppe

Lana* (di Spoleto – PG), a diacono dell’avv. *Marco Tarelli*

(di San Marcello Pistoiese – PT) e a diaconessa della prof.ssa *Tiziana

Coppola *(di Torre Santa Susanna – BR)

Domenica 11 febbraio ore10,30 Divina Liturgia e Ordinazioni a Valle Paradis

Domenica 11 febbraio ore10,30 Divina Liturgia e Ordinazioni a Valle Par…

Blog della Chiesa Ortodossa Italiana

DONAZIONI e LIBRI editati dalla Chiesa – Chiesa Ortodossa Italiana

DONAZIONI e LIBRI editati dalla Chiesa – Chiesa Ortodossa Italiana

Donazioni: La Chiesa Ortodossa Italiana, è una Chiesa d’origine apostolica,

autocefala ed unitaria nella sua org…

*Corso Operatore della Carità*

[image: 4e16c8ab-d96d-40df-8750-85ffd92701c0.jpg]

[image: Acc1.jpg]

L’*Accademia Ortodossa San Nicodemo L’Aghiorita* e la *Confederazione delle

Confraternite del Buon Samaritano *propongono un *Corso di Operatore della

Carità *da effettuare sulla* piattaforma ZOOM* (o similare) per formare i

volontari che vogliono operare nel campo della solidarietà e dare

informazioni su come si organizza una Mensa per i Poveri o un centro di

distribuzione alimentare per indigenti.

Prima dell’inizio del corso diteci anche il giorno e l’ora secondo voi più

adatta per scegliere il giorno della settimana maggiormente favorevole ai

partecipanti.

Delle lezioni saranno tenute dal *cav. Calogero Donato*, che ha attivato

una Mensa dei Poveri e un centro di distribuzione alimentare in provincia

di Palermo.

[image: UICOA.jpg]

Caro fratello/cara sorella, se non desidera ricevere nessuna comunicazione

della Chiesa

ci mandi una e-mail con scritto *CANCELLAMI *e provvederemo a rimuoverla

dai nostri contatti.

*Chiesa Ortodossa Italiana*

Sito Web: *www.chiesa-ortodossa.com *

Blog: *https://italiaortodossaa.blogspot.com

*

Facebook: * http://www.facebook.com/chiesaortodossaitaliana

*

Instgram: *https://www.instagram.com/chiesaortodossa/

*

Twitter: *https://twitter.com/Chiesa_O_I *

Privo

di virus.www.avast.com