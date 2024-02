(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Ddl Nordio: Gasparri (Fi), Pd abbandona suoi sindaci favorevoli ad abolizione abuso ufficio

“Volevo leggere alcune considerazioni che dicono esattamente così: ‘L’abolizione del reato dell’abuso d’ufficio è una vittoria di tutti i sindaci italiani perché negli ultimi dieci anni a tutti i governi abbiamo posto la questione di rivedere questo reato’. E si aggiunge che ‘su questo tema, come su altri aspetti della giustizia, ci sono una divergenza e una discussione che durano da anni tra amministratori e gruppo parlamentare del Pd. Per noi innanzitutto viene il ruolo dei sindaci. Ad ogni assemblea dell’Anci, da dieci anni a questa parte, abbiamo chiesto ai governi di turno di rivedere il reato di abuso d’ufficio. Nel momento in cui lo fa un governo di centrodestra, non è che possiamo cambiare idea. Per noi è una vittoria’. Lo dice in un’intervista il sindaco di Pesaro Ricci, che è un esponente importante del Pd, forse candidato alle Europee”. Così il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, intervenendo in Aula sul ddl Nordio.

“Sempre Ricci dice: ‘Noi abbiamo posto il tema alla luce delle statistiche. Nel 96% dei casi le imputazioni finiscono con l’assoluzione o con l’archiviazione. Questo vuol dire che nel 95% dei casi si infanga il nome di un amministratore unicamente per un atto firmato o una delibera violata, andando anche a intasare un sistema giudiziario già storicamente ingolfato. Dopodiché, al netto dell’abuso d’ufficio, io credo che nel Pd ci sia un nodo risolto che riguarda il garantismo. Io penso a una sinistra garantista’. Il sindaco Ricci cita poi i casi, lamentandosi, di Vasco Errani, Filippo Penati, Catiuscia Marini, che secondo lui non sono stati tutelati dalla sua formazione politica di appartenenza e che poi sono stati assolti. Vasco Errani rinunciò in carica a funzioni importanti. Per cui qua non è che ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e gli imbroglioni. Noi contestiamo il monopolio dell’onestà che alcuni sembrano attribuirsi da soli anche col tono tribunizio. Quanto alle lobby, al conflitto di interesse, c’è la legge Frattini, Forza Italia. Perché quelli che hanno governato dopo non hanno fatte delle leggi migliori avendo avuto, sia il Pd che il M5S, i presidenti del Consiglio e i governi? Chi glielo lo ha vietato? Con l’elezione del premier poi sarà difficile che rivinca l’opposizione perché quei governi erano nati in altra maniera con gli intrighi di Palazzo”.