(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 Agricoltura: Nevi, via libera Parlamento UE a Tea frutto impegno FI. Sinistra volta le spalle a nostre imprese

“Il via libera del Parlamento Europeo alla proposta sulle Tecnologie di evoluzione assistita (TEA) in agricoltura è un’ottima notizia. Un risultato importantissimo per la reddittività e la produttività delle nostre imprese agricole, frutto dell’impegno costante dei nostri parlamentari europei, che sin dai tempi in cui Antonio Tajani, ha lavorato all’interno del Partito Popolare Europeo per l’approvazione di questo provvedimento. La legge consentirà l’utilizzo delle Tecniche di Evoluzione Assistita a beneficio di tutto il comparto agricolo. Grazie alle TEA, infatti, sarà possibile selezionare piante molto più resistenti, sia ai cambiamenti climatici che ai parassiti, raggiungendo così un doppio obiettivo: un contrasto alla siccità e una diminuzione drastica dei trattamenti fitosanitari con effetti positivi sull’ambiente. Stupisce l’atteggiamento della sinistra europea che con il suo voto contrario ha scelto ancora una volta l’ambientalismo ideologico voltando le spalle agli agricoltori e alle nostre imprese”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia e Responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito azzurro.

