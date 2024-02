(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 +++RPT+++ Ripetizione con testo corretto

Codice strada, Stefani (Lega): bene norma per 125 cc (dai 120 cc) in autostrada e tangenziale

Roma, 6 feb. – “Ora anche i motocicli 125 cc potranno circolare in autostrada e in tangenziale. Una norma di buonsenso, introdotta dalla Lega con un emendamento al nuovo Codice della strada che, adeguando il nostro Paese alle normative europee, verrà incontro alle esigenze di famiglie e lavoratori”.

Così la senatrice della Lega Erika Stefani, coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare per la mobilità motociclistica.