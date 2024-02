Roma RFE 2024 -IVAO-RADUNO NAZIONALE DEGLI APPASSIONATI DEL VOLO VIRTUALE

(AGENPARL) - ROMA, 6 Febbraio 2024 - E’ di 350 voli virtuali in 7 ore di controllo di traffico aereo il bilancio di Roma Real Flight Event, occasione annuale della divisione Italiana di IVAO (International Virtual Aviation Organization) tenutasi il 3 Febbraio 2024. Più di 200 utenti impegnati nel network, tutti collegati tra di loro a simulare attività reali dei 3 aeroporti di Roma (Fiumicino, Ciampino e Urbe), con dinamiche e slot già organizzati.



IVAO è una community virtuale in cui operano appassionati e professionisti del settore. I mezzi del network permettono di integrare software multipli di simulazione (Flight Simulator, x-Plane, etc…) e di costituire, quindi, una rete di esercizio e replica delle procedure reali ad alta fedeltà. Le normali operazioni della community si svolgono online da casa, e annualmente vengono organizzati eventi di ritrovo come quello sopracitato.



“Per questa occasione – racconta Emiliano INNOCENTI, direttore della divisione – abbiamo estratto da FlightRadar la lista dei traffici dei 3 aeroporti presenti a Roma nel giorno della RiderCup, i cui numeri a livello di traffico aereo sono stati importanti, e abbiamo costituito nel centro Airside di Fiumicino, tre sale di controllo virtuale, con i nostri software, in modo da poter seguire con attenzione le attività dei piloti che volano da casa in autonomia, con i loro simulatori”.

Nelle sale rigorose luci basse e rumori di sottofondo con comunicazioni in inglese; davanti agli schermi radar ci sono gli utenti del network, alcuni appena maggiorenni, tutti cuffia-muniti, abilissimi nel dialogare con i piloti virtuali seguendo costrutti fraseologici che lasciano intendere la necessità dei ristrettissimi tempi delle frequenze aeronautiche. Roberto SESTITO, uno dei responsabili della formazione utenti della divisione Italiana di IVAO, spiega che nelle sale è importante la concentrazione per favorire il coordinamento tra enti di controllo del traffico aereo; ne va della sicurezza e dell’ordine delle procedure che devono corrispondere al massimo della realtà. Durante la giornata i controllori virtuali ruotano su più postazioni operative: in Italia ci sono 12 settori aperti, da controllare con attenzione. Durante le sessioni qualcuno scherza, qualcuno fa pausa in sala relief, qualcuno fa da “bridge” tra le due sale per comunicare informazioni importanti in merito alla gestione di situazioni operative: l’obiettivo è costruire delle sequenze di partenza e di arrivo in maniera sicura, ordinata e spedita ai sensi delle regole nazionali del controllo del traffico aereo.

“Ci piace anche pensare che IVAO sia un importante centro germinativo, trampolino di lancio per chi intende atterrare in questo settore di professioni” – aggiunge Sestito – “Tramite la simulazione delle attività reali è possibile sviluppare delle solide skills tecniche, allenare la mente e impegnarsi nella comprensione delle procedure reali”. Parole importanti che lasciano intendere anche quanto un percorso di simulazione, fedele a quanto presente negli ambienti reali, possa essere utile a ragazzi che vogliono avvicinarsi al settore.

E’ stata una giornata all’insegna della divulgazione aeronautica e della passione per il volo, entrambe sostenute da una realtà virtuale totalmente gratuita, senza alcun costo.

“IVAO è una Non Profit Organization che offre servizi totalmente gratuiti agli utenti, inclusi software e training dedicato; per iscriversi basta consultare il sito ivao.aero e unirsi alle attività di divisione. Sebbene possa sembrare strano, non ci sono costi aggiuntivi di nessun tipo.”

Una giornata speciale, quindi, per i ragazzi e i professionisti che si impegnano a garantire una formazione continua, una ricerca in termini di tecnologie e uno sviluppo di capacità tecniche e soft skills nel teamwork: “tutti obiettivi di forte significato per la società moderna e di valore per quanto prodotto dagli enti formativi istituzionali”, aggiunge Sestito. La nascitura collaborazione del network con gli Istituti Tecnici Aeronautici porterà ad un arricchimento del ventaglio di possibilità che l’utente di IVAO può cogliere per lavorare sulle proprie inclinazioni in merito a queste professioni. In conclusione, per intraprendere questo percorso seppur virtuale, é di fondamentale importanza avere grandi capacitá di apprendimento, imparare la fraseologia inglese aeronautica, e tanta voglia di impegnarsi per raggiungere grandi obiettivi nel settore aeronautico, che magari l’utente ha sempre desiderato e sognato.