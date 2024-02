(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Periferie: Battilocchio (FI) “CNEL partner strategico Commissione. Periferie finalmente al centro dell’azione”

“Davvero interessante e ricca di spunti l’audizione in Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie del Professor Renato Brunetta, Presidente del CNEL. Il Presidente Brunetta ha definito quella della Commissione Periferie “una delle missioni in assoluto più importanti del Parlamento” e ha confermato la totale disponibilità del CNEL a interagire. E stata evidenziata la necessità di rendere sostenibili i molteplici interventi in corso, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle forze vive presenti nelle periferie e l’opportunità di promuovere e valorizzare le tante esperienze positive e di successo che possono essere analizzate ed eventualmente replicate. Accompagnare protagonismo e coinvolgimento proattivo di chi vive nelle periferie tutti i giorni. Abbiamo inoltre registrato con interesse l’idea del CNEL che intende promuovere un approfondimento per condividere un modello di “Patto per le Periferie”, partendo dagli investimenti destinati alle periferie del PNRR: come Commissione siamo davvero pronti a una proficua collaborazione con iniziative comuni e proposte concrete” ha dichiarato Alessandro Battilocchio(FI), presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie al termine dell’audizione odierna del professor Renato Brunetta, Presidente CNEL.

