(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 GIUSTIZIA. RONZULLI (FI): NON ABBIAMO INTENZIONE DI PERDERE QUESTA BATTAGLIA

“Ogni processo che dura troppo tempo ed ogni errore giudiziario, rappresentano una sconfitta per tutti. Ma noi non abbiamo alcuna intenzione di perdere questa battaglia”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula sul ddl Nordio. “Stiamo compiendo un’opera grande che molti credevamo impossibile, quella di riformare la giustizia. Ma la strada è ancora molto lunga. Abbiamo davanti sfide importanti, una su tutte la separazione delle carriere che Forza Italia vuole realizzare. Questo è un governo nato dal consenso popolare e con la stessa determinazione con cui ha governato finora, riuscirà a tener fede al proprio mandato elettorale, avendo come unica stella polare la tutela e la difesa dei diritti dei cittadini” ha concluso.