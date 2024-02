(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Giustizia; Ronzulli (FI): Finisce il Bronx delle intercettazioni

“Finisce il Bronx delle intercettazioni. C’è chi nell’opposizione cerca di riportare indietro l’orologio all’epoca dei fustigatori, cerca di convincerci che regolamentare la pubblicazione selvaggia delle intercettazioni, vietare di intercettare le comunicazioni fra un indagato e il suo difensore, siano un modo per mettere il bavaglio alla stampa, intralciare le inchieste e il corso della giustizia. Al contrario, sarebbe grave e colpevole non intervenire per mettere fine a tutto questo”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula sul ddl Nordio.

“Rispondiamo con questa legge – ha proseguito – a chi trova legittimo intrufolarsi e scandagliare la vita privata delle persone, guardare dal buco della serratura, affidando al solo giudice l’individuazione di quelle pubblicate. Anche un bambino capirebbe che questa riforma tutela il diritto, la giustizia, la libertà di ogni singolo individuo. Ed è una risposta a chi ogni giorno grida contro l’attacco a quella libertà di stampa che per fortuna nel nostro Paese è totale e senza limiti. Andate a fare un giro in altri Paesi a voi così affini come la Cina per vedere cosa significa censura e bavaglio ai giornalisti”, conclude.