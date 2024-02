CS -I RISULTATI DEL PROGETTO TABLET TOSCANA PRIMA ESPERIENZA NELLA NOSTRA REGIONE E TRA LE POCHE IN ITALIA

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 PROGETTO

TABLET TOSCANA

per nuovi modelli organizzativi di tele-riabilitazione sul territorio

Evento finale – 9 Febbraio 2024

Auditorium Virgo Fidelis, IRCCS Fondazione Stella Maris

9.15 – 9.30 Saluti

9.30 – 9.45 Bando covid e suoi obiettivi

Donatella Tanini (Regione Toscana)

9.45 – 10.00 Il progetto Tablet Toscana nell’ambito del Bando COVID della

regione Toscana

Giovanni Cioni (IRCCS Fondazione Stella Maris)

10.00 – 10.30 Risultati in età evolutiva

Enrico Biagioni (AUSL Nord Ovest),

Giuseppina Sgandurra (IRCCS Fondazione Stella Maris)

10.30 – 10.45 Risultati nei giovani adulti

Federico Posteraro (AUSL Nord Ovest)

10.45 – 11.15 Risultati sui modelli organizzativi

Giuseppe Turchetti, Leopoldo Trieste, Ilaria Palla (Scuola

Superiore Sant’Anna)

11.30 – 11.50 Linee guida per la tele-medicina e la tele-riabilitazione

Andrea Belardinelli (Regione Toscana)

11.50 – 12.00 Discussione

12.00 – 14.00 Tavola rotonda:

Le ricadute a livello locale, regionale e nazionale del progetto

TABLET TOSCANA dal punto di vista degli stakeholder

La regione e i servizi territoriali Nord-Ovest

Andrea Belardinelli Settore Sanità Digitale ed innovazione

Donatella Tanini Settore Ricerca ed Investimenti in Ambito Sanitario

Alessandro Iala ASL Nord Ovest UOC Transizione al digitale e

coordinamento amministrativo presidi

Le associazioni di pazienti e dei genitori

Ivana Cannoni ATRACTO (Associazione Traumi Cranici Toscana)

Beatrice Marsella ASS.C.A.(Associazione Cerebrolesioni Acquisite)

Maria Antonietta Scognamiglio Coordinamento etico Caregivers

Stefania Bargagna EppurSiMuove

Francesca Fedeli FightTheStroke

Le società scientifiche

Andrea Guzzetta SINPIA

Federico Posteraro SIMFER

Stefano Mazzoleni SIRN

4 crediti ECM