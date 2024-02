Comunicato stampa Gianni Lepre del 6 febbraio 2024

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 *Rosario Lavorgna *

*Contro le logiche della criminalità serve la consapevolezza della cultura.

Gianni Lepre: “formare i cittadini per renderli meno vulnerabili”*

NAPOLI – La cultura come antidoto alla camorra, è un teorema antico che

oggi trova supporto reale nell’azione politica e istituzionale del governo.

E’ pienamente condivisibile l’allarme lanciato dal Procuratore Generale

Gialanella, nel corso dell’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli,

nel quale si è fatto riferimento alla criminalità imprenditrice e le baby

gang. “Serve si rafforzare gli strumenti repressivi, incrementando uomini e

tecnologie, ma bisogna diffondere la cultura, formare i cittadini,

rendendoli meno vulnerabili alle lusinghe del denaro facile, proposte dalla

camorra”. Questa la sottolineatura di Gianni Lepre, economista e

consigliere del ministro Sangiuliano con delega al Made in Italy. Il noto

economista che tra l’altro è presidente della Commissione Economia della

Cultura all’Ordine nazionale dei Commercialisti ha poi ribadito: “E’

straordinaria, per Napoli e per il Sud, la presenza di un Ministro come

Gennaro Sangiuliano che, sui maggiori fronti di impegno per la crescita

delle strutture e delle attività culturali, sta ponendo le premesse per un

grande rilancio del territorio meridionale e dell’Italia intera. Ma

ovviamente questo non basta: bisogna agire sull’istruzione di base e sulla

formazione professionale, avvicinando seriamente il mondo della scuola e

quello del lavoro”. Il prof. Lepre ha poi concluso: “E’ prioritario anche

sostenere il ricambio generazionale nell’artigianato, rimborsando i maestri

di bottega per il loro impegno formativo e rendendo così possibile la

creazione dei profili professionali indispensabili per preservare e

rilanciare la filiera del made in Italy”.