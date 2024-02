(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 SALIS: CATTANEO (FI), “POSIZIONE FI CHIARA E NETTA. GARANTISMO, MA NON IPOCRISIA”

“Tajani ha espresso una posizione netta e non scontata, invitando tutti ad abbassare i toni e far lavorare la diplomazia e condannando senza esitazioni quelle immagini che sono lontane anni luce dal garantismo che è da sempre cifra distintiva di Forza Italia. Detto ciò anche su questa vicenda non accettiamo strumentalizzazioni. Visito spesso le carceri italiane nell’esercizio delle mie funzioni e anche le carceri italiane necessitano di grande attenzione quanto ciò che accade in quelle ungheresi. Non è benaltrismo, è una constatazione che invita tutti a essere realisti e non ipocriti”. Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

