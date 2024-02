(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 PROF ACCOLTELLATA, RAMPELLI (FDI – VPC):

SOLDARIETÀ ALLA PROFESSORESSA. RESTITUIRE AUTOREVOLEZZA AI DOCENTI

“Esprimo la mia più totale vicinanza all’insegnante accoltellata a Varese

in una scuola. L’ennesimo episodio di violenza verso gli insegnanti

dimostra la crescita del disagio giovanile, ma segnala anche la necessità

di un sistema scolastico che dia maggiore centralità e autorevolezza a chi

sta dietro la cattedra. Da un lato occorre indagare sulla rabbia che

scatena i ragazzi per prevenirla prima che degeneri in violenza, pur

constatando che il gesto è stato compiuto da uno studente con disagio

psichico, dall’altro occorre ripensare la figura stessa degli insegnanti

che una società tendente ad azzerare le gerarchie ha spesso ridotto ad

amichetti attempati invece che educatori. Gli stessi genitori oggi tendono

a contestarli, contribuendo a minarne la funzione.

Auspico che tutta la comunità educante si ponga la domanda sul ruolo dei

docenti e sul rapporto con studenti e genitori. Occorre ricreare un ordine

armonico, una piramide che restituisca a ciascun soggetto il suo ruolo

senza lasciare spazi a insofferenze ed egoismi”.

Lo dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio

Rampelli di Fratelli d’Italia.