(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 *Mar Rosso, Barbera (Prc): “Meloni e Tajani ci trascinano in guerra come

Mussolini”*

“Le parole irresponsabili del ministro Tajani dimostrano l’avventurismo del

governo Meloni che, pur di compiacere i loro padroni a stelle e strisce,

stanno trascinando il nostro Paese in guerra, calpestando ancora una volta

l’art. 11 della Costituzione e senza neanche uno straccio di dibattito e di

voto parlamentare. Una guerra che rischia di infiammare tutto il Medio

Oriente con conseguenze pesantissime per tutti, soprattutto per l’Italia e

l’Europa che rischiano di pagare un prezzo altissimo, anche dal punto di

vista delle conseguenze economiche per tale inaudita avventura che getta

alle ortiche oltre 70 anni di politica estera italiana nei confronti del

Medio Oriente. Inoltre, desta grande perplessità il fatto che il nostro

ministro degli Esteri non abbia ancora capito che gli Houthi non sono

un’organizzazione terroristica, ma rappresentano oggi l’entità statuale

dello Yemen, in quanto hanno il controllo civile, economico, militare e

istituzionale di buona parte del loro paese, con buona pace dei media e

governi occidentali che ancora li definiscono impropriamente “ribelli”.

Qualcuno spieghi a Tajani e Meloni che questa non è la nuova guerra

d’Etiopia!”. E’ quanto dichiara Giovanni Barbera, membro del comitato

politico nazionale di Rifondazione Comunista.