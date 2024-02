Invito inaugurazione Centro AÏDA_9 febbraio ore 11:00

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 SAVETHEDATE

Ho il piacere di invitarla all’inaugurazione,

aperta alla cittadinanza, del

Centro diurno

per l’adolescenza “AÏDA”

in via Petrella 1/A, Reggio Emilia

Venerdì 9 febbraio 2024, ore 11.00

La struttura è parte integrante del Servizio di Neuropsichiatria infantile

territoriale dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ed è dedicata ad

attività diagnostiche e terapeutiche che facilitino il percorso di crescita

dei giovani pazienti e sostengano e orientino le famiglie.

INTERVERRANNO

Raffaele Donini

Assessore alle Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna

Luca Vecchi

Sindaco di Reggio Emilia

Giorgio Zanni

Presidente della Provincia di Reggio Emilia

Gian Maria Galeazzi

Direttore del Dipartimento ad attività integrata

di Salute mentale e Dipendenze patologiche

Gabriela Gildoni

Direttore Servizio Neuropsichiatria infanzia e adolescenza

In attesa di incontrarla, un cordiale saluto

Cristina Marchesi

Direttore Generale