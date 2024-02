COMUNICATO STAMPA – Zangrillo, formazione e merito per una Pubblica amministrazione attrattiva

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 Zangrillo, formazione e merito per una Pubblica amministrazione attrattiva

Quarto workshop con i responsabili delle risorse umane della Pa

“Sento la necessità di restituirvi la responsabilità di gestire le nostre persone e di garantire loro percorsi di crescita. Una necessità ineludibile, che non può essere lasciata soltanto a norme e procedure”. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, incontrando oggi pomeriggio a Roma i responsabili delle risorse umane e della formazione delle Pa centrali e di quelle territoriali. “Vi considero i miei principali alleati – ha sottolineato –: soltanto lavorando insieme riusciremo a far accadere le cose, trasformando i sogni in realtà”.

La Sala Giannini di Palazzo Vidoni, sede del Dipartimento della funzione pubblica (Dfp), ha ospitato il quarto workshop dedicato alle strategie di formazione e valorizzazione del merito del capitale umano, dopo quelli del 18 settembre a Roma, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, del 25 ottobre a Genova, nell’ambito della 40ª Assemblea annuale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), e del 27 novembre scorso, sempre a Palazzo Vidoni. Un dialogo strutturato e costante, primo nel suo genere, inteso come strumento operativo per la condivisione delle migliori pratiche e per lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze del personale delle PA.

L’incontro odierno, che ha visto la partecipazione in presenza e da remoto di oltre 200 persone, è stato l’occasione per fare il punto sull’attuazione delle direttive emanate nei mesi scorsi dal Ministro Zangrillo in materia di formazione e di valutazione delle performance. “Stiamo attuando un processo di forte rinnovamento della Pubblica amministrazione, indispensabile per far fronte alle sfide del presente e del futuro – ha detto il Ministro Zangrillo –, e abbiamo il dovere di agire su ogni leva a nostra a disposizione con l’obiettivo di farne la migliore azienda in cui lavorare. Abbiamo quindi il dovere di occuparci della crescita delle nostre persone e di fare nostro il valore del merito”. Una vera e propria rivoluzione culturale, che non significa soltanto “valutare il perseguimento dei risultati, ma anche mettere le nostre persone nelle condizioni di coltivare orgoglio e senso di appartenenza”.

A tal proposito il ministro Zangrillo ha ricordato la recente indicazione alle amministrazioni di assegnare non oltre il mese di febbraio gli obiettivi al personale, in modo che “la valutazione della performance individuale” diventi “una attività concreta e non un mero esercizio burocratico”.

Nel corso del workshop – al quale hanno partecipato anche il Capo Dipartimento della funzione pubblica, Marcello Fiori, e il Capo di Gabinetto del Ministro per la PA, Pio Giovanni Marrone – il Direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dfp, Sauro Angeletti, ha illustrato i risultati di Syllabus, la piattaforma online per la formazione dei dipendenti pubblici: le amministrazioni registrate sono circa 7 mila, oltre 650 mila i dipendenti abilitati, per un totale di 1,2 milioni di ore di formazione già erogate.