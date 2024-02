(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 AGRICOLTURA: CATTANEO (FI), “OK A SVOLTA GREEN CON BUONSENSO, NON IDEOLOGICA”

“Non vorrei deludere chi prova a strumentalizzare a sinistra la protesta dei trattori – come il centrosinistra italiano o i socialisti europei -, ma alcuni trattoristi avanzano proposte più sovraniste e più a destra di quelle della Meloni. Noi di Forza Italia siamo al centro e quindi cerchiamo sempre di ragionare con buonsenso entrando nel merito. La protesta è divampata soprattutto perché la svolta green, che è giustissima per contrastare il cambiamento climatico, non può essere imposta agli agricoltori mettendo in discussione la produzione e la sostenibilità del comparto. Un esempio concreto: c’è la volontà della sinistra europea di imporre lo stop ai fitofarmaci entro il 2025, ma senza questi fitofarmaci, che sono medicine per i nostri raccolti, i nostri agricoltori non possono più sostenere la produzione in termini quantitativi e qualitativi”. Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

